Глава Южной Кореи объявил выговор говорившим «Японское море» ведомствам

Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин объявил выговоры трем ведомствам страны, которые использовали в письменной и устной речи топоним «Японское море» вместо «Восточное море», как принято называть говорить в Корее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации лидера.

Как отмечается, глава Южной Кореи вынес строгое предупреждение провинившимся. Теперь правительство инициирует расследование по итогам которого будут вынесены меры дисциплинарного характера

С 90-х годов XX века Южная Корея и КНДР требовали переименовать Японское море в Восточное.

Ранее сообщалось, что ВМС Южной Кореи усилят охрану морских границ из-за КНДР.