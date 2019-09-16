Глава Южной Кореи объявил выговор говорившим «Японское море» ведомствам

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Мун Чжэ Ин Мун Чжэ Ин
Мун Чжэ Ин
Reuters

Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин объявил выговоры трем ведомствам страны, которые использовали в письменной и устной речи топоним «Японское море» вместо «Восточное море», как принято называть говорить в Корее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации лидера.

Как отмечается, глава Южной Кореи вынес строгое предупреждение провинившимся. Теперь правительство инициирует расследование по итогам которого будут вынесены меры дисциплинарного характера

С 90-х годов XX века Южная Корея и КНДР требовали переименовать Японское море в Восточное.

Ранее сообщалось, что ВМС Южной Кореи усилят охрану морских границ из-за КНДР.