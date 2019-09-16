Названы сроки нового обмена заключенными между Россией и Украиной

Новый этап обмена заключенными между Москвой и Киевом состоится только после саммита нормандской четверки, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По его словам, точных дат пока никто не знает.

Также нет представления о том, какие имена войдут в списки с обеих сторон.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий напомнил о необходимости вернуть всех граждан домой.

7 сентября произошел обмен заключенных между Украиной и Россией по формуле «35 на 35».