Песков прокомментировал атаку дронов на Саудовскую Аравию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на атаку беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, российский лидер Владимир Путин знает об атаке на саудовскую нефтяную промышленность.

Кроме того, он отметил, что происшествия подобного рода не приводят к стабильности рынка энергоносителей и являются тревожным событием для рынка нефти.

Пресс-секретарь добавил, что власти Саудовской Аравии не просили помощи у российской стороны.

В то же время, он подчеркнул, что саудовской стороне вряд ли нужна помощь, поскольку она обладает всеми необходимыми возможностями.

Ранее сообщалось, что нефть может подорожать до $100 после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии.