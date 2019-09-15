Глава МИД ДНР осудила заявления Киева о статусе Донбасса

Глава МИД самопровозглашенной ДНР Наталья Никонорова осудила нежелание Киева предоставить особый статус Донбассу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, она подвергла критике украинское государство за то, что оно не собирается закреплять этот статус в конституции своей страны.

По ее словам, данные заявления Киева являются свидетельством саботажа мирного урегулирования «Минских соглашений».

Она пояснила, что среди мер по урегулированию конфликта в Донбассе установлена необходимость амнистии, а также недопущение преследования участников событий в данном регионе.

Ко всему прочему, добавила она, среди прочих мер украинская сторона должна была предоставить Донбассу особый статус и закрепить его в конституции.

«О намерении выполнять минские договоренности недостаточно — их нужно осуществлять на практике», — заключила Никонорова.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков оценил отказ Украины от полной амнистии участникам конфликта в Донбассе.