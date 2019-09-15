Жириновский назвал способ остановить американизацию Украины
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал способ остановить американизацию Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, для этого России следует начать выдавать свои паспорта не только в Донбассе, но и на всей территории Украины.
Политик добавил, что в конечном итоге на Украине не останется украинских граждан.
«Достал паспорт — русский, польский, венгерский, а с украинскими паспортами и нет уже. Вот это будет достойный конец Украины», — подчеркнул Жириновский.
Ранее Жириновский назвал способ наказания Польши за позицию по Второй мировой.