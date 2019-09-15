Адвокат Сноудена отреагировал на его желание покинуть Россию
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Адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать из России во Францию или Германию, передает «Интерфакс».
По его мнению, это не говорит о том, что ему плохо в России.
«Это не означает, что он не любит нашу страну», — сказал Кучерена.
По словам адвоката, Сноудена в России все устраивает и он благодарен ей.
Как добавил Кучерена, «он человек мира, поэтому он хочет путешествовать, ему хочется разнообразия».
Ранее бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что хочет получить убежище во Франции.