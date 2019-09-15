Должность главы горадминистрации Киева могут упразднить
Замглавы парламентской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что должность главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) может быть упразднена, передает РИА «Новости».
По его словам, такие изменения содержатся в новой редакции закона «О столице».
«Возможно, в новой редакции закона «О столице» такой позиции как глава КГГА вообще не будет.», — сказал Корниенко.
Он отметил, что в целом по децентрализации не будет глав областных государственных администраций.
Корниенко пояснил, что вместо главы КГГА будет префект.
«Если во всей стране не будет ОГА, почему она будет в Киеве? Соответственно «танцы» вокруг поста главы КГГА уже теряют актуальность», — сказал Корниенко.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского правительства о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).