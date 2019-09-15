Экс-премьер Британии раскритиковал Джонсона из-за Brexit

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон раскритиковал действия Бориса Джонсона, отправившего парламент на принудительные каникулы. Об этом пишет The Guardian.

По его словам, Джонсон поддерживает Brexit только для продолжения собственной карьеры.

Кроме того, Кэмерон осудил действия своих бывших коллег министра внутренних дел Прити Патель и специального советника правительства Доминика Каммингса.

Ранее сообщалось, что Джонсон намерен обойти запрет на Brexit без сделки.