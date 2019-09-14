Пушков отреагировал на высказывание Кучмы о сговоре против Украины

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о сговоре против Украины.

До этого Кучма заявил, что на предстоящем саммите «нормандской четверки» лидеры Франции и Германии постараются убедить президента Украины Владимира Зеленского пойти на уступки Москве.

По словам сенатора, участники «нормандской четверки» не находятся в сговоре, а лишь пытаются урегулировать ситуацию на Донбассе.

«Блокируя прогресс целых 5 лет, Киев все больше отторгал Донбасс.Теперь пришло время уступок для Украины», — подчеркнул Пушков.

Ранее сообщалось, что Пушков отреагировал на слова Турчинова о войне с Россией.