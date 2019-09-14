ФБР рассекретило имя подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября

ФБР обнародовало ранее засекреченные данные о том, кого бюро подозревает в причастности к нью-йоркским терактам 11 сентября 2001 года. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на судебный документ.

В сообщении говорится, что подозреваемым является чиновник из Саудовской Аравии. В докладе ФБР 2012 года уже упоминалось имя этого человека.

Отмечается, что данные рассекретили после того, как администрация американского президента Дональда Трампа передала адвокатам важную информацию для семей жертв трагедий, случившихся 11 сентября.

Издание подчеркивает, что родственники погибших многократно требовали, чтобы власти США предоставили им сведения секретного доклада, однако руководство ФБР отказалось давать им иную информацию, кроме фамилии подозреваемого, отметив «исключительный характер дела».

Ранее сообщалось, что минюст США назовет имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября.

В результате терактов 11 сентября в Нью-Йорке погибли около 3 тыс. человек. Власти Саудовской Аравии отрицают какую-либо причастность к нападениям.