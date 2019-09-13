В ДНР рассказали о планах по объединению с Россией

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что перед республикой стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией. Об этом сообщает RT.

«Перед нами стоит одна задача — максимальная интеграция в российское пространство. В идеале войти в состав России на правах федеративного округа», — сказал он.

Он отметил, что жители республики были положительно настроены на объединение с Россией еще до указа президента России Владимира Путина о выдаче российских паспортов по упрощенной системе.

Уточняется, что было подано более 60 тыс. заявлений от жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР на получение российского гражданства.

Указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке» был подписан Путиным 24 апреля. Данный документ позволил упростить процесс выдачи паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик.