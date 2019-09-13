Порошенко оценил обновление ЦИК Украины
close
Бывший президент Украины Петр Порошенко высказался по поводу обновления состава Центральной избирательной комиссии страны. Об этом он написал в своем фейсбуке.
Он считает, что замена состава комиссии может быть связана с тем, что выборы на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе могут пройти на российских условиях, а также без выполнения условия по безопасности Минских договоренностей.
При этом Порошенко отметил, что международные организации и наблюдатели на выборах президента Украины и Верховной Рады признали их соответствующим европейским стандартам.
Ранее Рада приняла проект постановления о досрочном прекращении полномочий всего состава ЦИК.