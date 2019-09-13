Депутат прошелся по Раде в носках «как Трюдо»

Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Алексей Жмеренецкий рассказал, зачем он 12 сентября ходил по залу заседаний Верховной Рады в красных носках. Об этом сообщает «Страна.ua».

Он заявил, что берет пример с канадского премьера Джастина Трюдо, известного страстью к необычным носкам.

«Я как Джастин Трюдо, только на украинский манер», — прокомментировал Жмеренецкий.

При этом он отметил, что ходит в необычных носках, чтобы депутаты не стали «говорящими головами».