Жан-Клод Юнкер встретится с Борисом Джонсоном в Люксембурге

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые встретится с председателем Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером с тех пор, как занял пост премьера в июле текущего года. Об этом сообщает Sky News.

Как отмечается, встреча в формате тет-а-тет пройдет 16 сентября в Люксембурге. Кроме того, Джонсон планирует провести переговоры с премьер-министром люксембургского государства Ксавье Беттелем.

Информации об обсуждаемых темах на встречах не приводится. Предполагается, что стороны обсудят Brexit — выход Великобритании из состава Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Джонсон не видит катастрофы в «жестком» Brexit.