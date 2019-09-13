В Кремле рассказали о возвращении задержанных в Керченском проливе кораблей

В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский пока не обсуждали вопрос о возвращении украинской стороне задержанных в Керченском проливе кораблей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По словам представителя Кремля, вопрос рассмотрят, когда поднимут данную тему. Он также заявил, что пока не готов рассказать об условиях передачи кораблей.

«По всей видимости, в рамках тех контактов, которые имеют место между Москвой и Киевом, этот вопрос должен быть поднят. И когда он будет поднят, он будет рассмотрен», — заключил Песков.

Кроме того, он отметил, что российская сторона не возражает против нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной. По его словам, для еще одного процесса потребуется выполнить кропотливую и «растянутую по времени» работу.

«Никто априори возможность и целесообразность такого процесса не исключает», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России также добавил, что это вопрос двусторонних контактов.

Ранее сообщалось, что в Кремле отреагировали на слова Зеленского о санкциях против России.