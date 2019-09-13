Депутат предложил доставлять лекарства в села с помощью дронов

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил доставлять лекарства в села при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, данное предложение он направил министру здравоохранения Веронике Скворцовой.

По его словам, с помощью дронов лекарства можно было бы доставлять в удаленные и труднодоступные местности.

«В целях повышения уровня жизни людей в труднодоступных и удаленных местностях предлагаем разработать комплексную программу «Мобильные лекарства», — говорится в письме депутата.

Он также отметил, что возведение инфраструктуры в таких регионах не всегда представляется возможным.

И дроны могли бы стать способом доставки жизненноважных для людей препаратов, заключил депутат.