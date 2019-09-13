СМИ узнали о скором визите Патрушева в Японию

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, вероятно, приедет в Японию на следующей неделе. Об этом сообщает телекомпания NHK.

Как отмечается, цель поездки заключается в переговорах Патрушева со своим коллегой генеральным секретарем Совета безопасности Японии Сигэру Китамурой.

Согласно телекомпании, переговоры, предположительно состоятся во вторник, 17 сентября.

Уточняется, что в ходе переговоров российская сторона выскажет свои опасения в связи с намерением Японии разместить два американских наземных комплекса ПРО Aegis Ashore.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор российской и японской сторон.