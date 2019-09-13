Трамп опроверг слухи о назначении Помпео советником по нацбезопасности

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что госсекретарь США Майк Помпео не будет назначен советником по национальной безопасности после ухода Джона Болтона. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, Помпео понравилась идея, чтобы на посту советника был кто-то другой.

Однако глава США не уточнил, шла ли речь о возможности перехода Помпео в Белый дом или о совмещении должностей.

Он также отметил, что есть еще целых 15 кандидатов, и каждый из них желает занять данную должность.

Ранее сообщалось, что Трамп якобы рассматривает на место уволенного Болтона Помпео.