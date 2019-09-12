Путин и Нетаньяху поговорили про Сирию и диалог по военной линии

Российский президент Владимир Путин и израильский премьер Биньямин Нетаньяху во время встречи обсудили ряд важных тем, рассказал глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

По его словам, во время переговоров стороны уделили внимание обсуждению ситуации в Сирии.

Также Лавров подчеркнул, что стороны решили продолжить и активизировать диалог по линии военных

«Он хорошо развивается», — добавил Лавров.

Ранее сообщалось, что Путин пообещал приехать в Израиль.

Также до этого Нетаньяху признался, что дорожит дружбой с Путиным.