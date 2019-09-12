Эксперт назвал убедительными результаты «Единой России» по итогам ЕДГ

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский дал оценку подведенным на заседании президиума «Единой России» итогам Единого дня голосования.

«Если говорить о результатах ЕР, то нынешний электоральный год для «Единой России» выдался успешным, то есть это, конечно, не прорыв и не какой-то колоссальный успех, но тем не менее партия показала очень хорошие, убедительные результаты.

Нужно признать, что это все-таки успешное выступление. 60-70 % мест в парламентах – более чем убедительно. И, как всегда, «Единой России» очень хорошо удаются выборы по одномандатным округам.

Это во многом результат того, что у «Единой России» остаются партии и потому что имеет очень высокий кадровый потенциал, и все-таки партийные структуры работают и работаю достаточно эффективно», - отметил Потуремский

По его словам, основные перспективы – это сейчас уже собственно результаты этого года можно интерпретировать в рамках подготовки к выборам в Государственную Думу в 2021 году.

«Поэтому сейчас для «Единой России», скажем так, основной вызов – это удастся ли закрепить позитивные тенденции этого года, развить и, называя вещи своими именами, технологизировать, то есть сделать повторяемым инструментом. Это, на мой взгляд, основной вызов, который стоит перед партией. <…> Думаю, что «Единая Россия» точно будет одним из основных игроков в 2021 году и участников предвыборной кампании. А как будет выступать, говорить об этом еще рано», - подытожил эксперт.