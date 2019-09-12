Кличко заявил о начале консультаций для роспуска Киевсовета

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о начале проведения консультаций, которые затронут вопросы досрочного прекращения полномочий Киевсовета VIII созыва. Об этом сообщает телеканал «112.ua» со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Соответствующее заявление Кличко сделал перед началом пленарного заседания Киевсовета.

По имеющейся информации, собрание не собрало кворум.

Как стало известно, киевский мэр инициировал консультации с главами депутатских фракций и групп.

Ранее сообщалось, что Кличко намерен баллотироваться на пост мэра Киева в 2020 году.