В Латвии призвали Россию к большей открытости
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Госсек министерства обороны Латвии Янис Гарисонс выступил за то, чтобы российская сторона стала более открытой страной. Об этом сообщает ТАСС.
По его мнению, страна должна показывать открытость при проведении учений в акватории Балтийского моря. Это необходимо сделать для снижения напряженности в регионе.
Гарисонс подчеркнул, что напряженность возникла еще в 2014 году. Однако за пять лет было много вариантов снижения напряженности, от которой нужно избавиться.
Он подчеркнул, что американская сторона пока не планирует размещать силы страны в этом регионе. По его словам, Россия и Латвия продолжают общаться, в частности по линии МИД.
Ранее сообщалось, что посольство России раскритиковало Латвию за блокировку российского телеканала.