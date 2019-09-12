В Латвии призвали Россию к большей открытости

Госсек министерства обороны Латвии Янис Гарисонс выступил за то, чтобы российская сторона стала более открытой страной. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, страна должна показывать открытость при проведении учений в акватории Балтийского моря. Это необходимо сделать для снижения напряженности в регионе.

Гарисонс подчеркнул, что напряженность возникла еще в 2014 году. Однако за пять лет было много вариантов снижения напряженности, от которой нужно избавиться.

Он подчеркнул, что американская сторона пока не планирует размещать силы страны в этом регионе. По его словам, Россия и Латвия продолжают общаться, в частности по линии МИД.

Ранее сообщалось, что посольство России раскритиковало Латвию за блокировку российского телеканала.