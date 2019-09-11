Трамп и Болтон имели разногласия по вопросу Ирана, сообщил Bloomberg

Президент США Дональд Трамп обсуждал возможность ослабления санкций в отношении Тегерана, против чего выступил экс-советник президента по нацбезопасности Джон Болтон. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три неназванных источника, знакомых с ситуацией.

Уточняется, что американский лидер планировал поступить данным образом, чтобы поспособствовать встрече с иранским коллегой Хасаном Рухани в сентябре.

Отмечается, что Болтон запомнился своей жесткой позицией в отношении Ирана.

В связи со снятием с должности Болтона ожидается ослабление давления на Иран и санкций в отношении него.