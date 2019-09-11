Три сотрудника американской администрации уволились вслед за Болтоном

Три сотрудника администрации США уволились вслед за экс-помощником американского лидера по национальной безопасности Джоном Болтоном. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, речь идет об официальном представителе Совета национальной безопасности Белого дома Гаррет Марки и директоре по коммуникациям помощника президента Сара Тинсли.

Кроме того, заявление об отставке подала Кристин Самуэлян, которая занималась графиком Болтона.

До этого сообщалось об отставке Болтона. После этого американский лидер Дональд Трамп заявил о пяти кандидатах на место Болтона.

Помимо прочего, глава государства рассказал об ошибках Болтона, которые и привели к его отставке.