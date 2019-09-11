Трамп заявил о пяти кандидатах на место Болтона

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у него есть пять кандидатов на место экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, эти пять человек очень хотят занять данную должность.

«Пять человек, которых я считаю очень квалифицированными, это хорошие люди, с которыми я познакомился за последние три года», — отметил Трамп.

Он также добавил, что о новом советнике по нацбезопасности станет известно примерно на следующей неделе.

Ранее Трамп раскрыл причины отставки Болтона.