В Госдуме оценили сообщения о паузе Украины в разрыве соглашений с Россией

Первый зампред Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал сообщения в СМИ о приостановлении Киевом расторжения двухсторонних договоров с Москвой, передает РИА «Новости».

По его словам, эта это позитивная информация. Парламентарий считает, что в скором времени на Украине могут начаться небольшие, но системные изменения, которые приведут к отмене указов и законов, которые принял бывший украинский президент Петр Порошенко.

«Процессы, которые сегодня происходят на Украине, формируют будущее страны», — добавил он.

Водолацкий также выразил мнение, что украинской стороне необходим контакт с Россией для развития и власти понимают это.

Ранее сообщалось, что украинские власти приостановили процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией. Процесс выхода из различных соглашений с России начался в 2014 году при президенте Петре Порошенко.