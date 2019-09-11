В Кремле отреагировали на отставку Болтана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на отставку советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос, связывают ли в Кремле отставку Болтана с новым шпионским скандалом в США, Песков назвал произошедшее внутренним делом американского правительства.

«Это внутреннее дело американцев», — сказал он.

До этого стало известно, что глава США Дональд Трамп сообщил об отставке Болтана. Причиной увольнения стали разногласия по важным вопросам.