Медведчук попросил журналистов бороться за свободу слова на Украине

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что журналисты должны бороться за свободу слова на Украине. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

По его мнению, такая борьба нужна за достижения демократии и условий для нормальной жизни украинских граждан.

«Это надо делать, и вместе с вами это будут делать очень многие», — отметил Медведчук.

Ранее Медведчук заявил об ухудшении ситуации со свободой слова на Украине.