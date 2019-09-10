Богдан примерил наручники во время отдыха в Сен-Тропе

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан опубликовал фотографию с отдыха в Сен-Тропе. Об этом сообщает Страна.ua.

На снимке Богдан предстал в необычном амплуа: на него надели наручники, а один из правоохранителей приставил к его голове пистолет.

Фотография была сделана в шуточной форме. Богдан написал под постом, что во время отпуска с ним рядом находились министр внутренних дел Арсен Аваков и глава СБУ Иван Баканов.

Ранее сообщалось, что глава офиса Зеленского отпраздновал День независимости Украины в Сен-Тропе.