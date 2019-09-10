Президент Украины Владимир Зеленский назначил двух заместителей главы офиса президента Украины. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

На эту должность были назначены адвокат, бывший депутат Днепропетровского областного совета Андрей Смирнов и руководитель главного департамента внешней политики и европейской интеграции администрации президента Украины Игорь Жовкву.

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил троих внештатных советников.