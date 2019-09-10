Трамп уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона

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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи с... Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи с...
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи с...
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент США Дональд Трамп уволил с должности советника по нацбезопасности Джона Болтона. Об этом он написал в своем твиттере.

Американский лидер поблагодарил Болтона за его работу. Трамп также отметил, что на следующей неделе назовет имя нового советника по нацбезопасности.

Кроме того, президент США выразил несогласие с некоторыми предложениями бывшего советника, а также отметил, что такого же мнения придерживаются и в его администрации.

Уточняется, что Болтон записал эту должность с 2018 года.

Ранее американский телеканал CNN рассказал, как Трамп пренебрегает Болтоном.