Трамп уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона

Президент США Дональд Трамп уволил с должности советника по нацбезопасности Джона Болтона. Об этом он написал в своем твиттере.

Американский лидер поблагодарил Болтона за его работу. Трамп также отметил, что на следующей неделе назовет имя нового советника по нацбезопасности.

Кроме того, президент США выразил несогласие с некоторыми предложениями бывшего советника, а также отметил, что такого же мнения придерживаются и в его администрации.

Уточняется, что Болтон записал эту должность с 2018 года.

Ранее американский телеканал CNN рассказал, как Трамп пренебрегает Болтоном.