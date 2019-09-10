Медведев раскритиковал работу G8

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, заявил, что формат «большой восьмерки» не способен принимать решения по глобальным вопросам, сообщает ТАСС.

Однако, по его словам, если Россия получит приглашение в G8, его можно рассмотреть.

По итогам переговоров с премьером Словении Марьяном Шарецем, Медведев отметил, что такого рода ограниченные по составу участников форматы не способны принимать глобальные решения.

Премьер также отметил, что Россию в G8 «в полном объеме никогда и не пускали».

Ранее Госсекретарь Майк Помпео .заявил, что администрация США будет работать над возвращением России в G8