Лавров рассказал о встрече с Трампом в 2017 году

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на его встрече с президентом США Дональдом Трампом в мае 2017 года в Вашингтоне, никто никаких государственных секретов не выдавал. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США вывезли из России своего топового шпиона в 2017 году из-за неаккуратного обращения президента США Дональда Трампа с разведдаными. В частности, когда Трамп встретился в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году, он обсуждал с ними сверх-секретные данные, предоставленные Израилем.

По словам Лаврова, он с бывшим сотрудником администрации президента Олегом Смоленковым никогда не встречался. А во время встречи с Трампом никто никому «никаких государственных или даже негосударственных секретов не выдавал».