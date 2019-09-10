Лавров и Шойгу отреагировали на слова главы Пентагона

Глава Минобороны России Сергей Шойгу и Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировали слова главы американского Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как «нормальная страна». Об этом сообщает kp.ru.

По мнению Лаврова, если Россия должна вести себя как «нормальная страна», то точно не как США. Он добавил, что Москве потребуются «миллионы на вмешательство» в дела других государств, чтобы быть как Вашингтон.

Кроме того, по примеру американской стороны придется «бомбить тот же Ирак, ту же Ливию» и грубо нарушать международное право.

Шойгу согласился с заявлением главы российского МИД.

«Трудно что-либо добавить. Единственное хочу сказать, — мы, наверное, все-таки побудем пока «ненормальными», — сказал он.

Ранее кандидат на пост главы и врио Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты должны взять под контроль весь российский ядерный арсенал.