Трамп заявил о готовности поучаствовать в переговорах между РФ и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что при необходимости мог бы поучаствовать в переговорах между Россией и Украиной, сообщает ТАСС.

Он отметил, что состоявшийся между государствами обмен удерживаемыми ранее лицами — это крайне позитивный шаг.

Об этом он заявил на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Северная Каролина, отвечая на вопрос о том, стоит ли, по его мнению, Вашингтону принимать участие в переговорах в нормандском формате.

Ранее между Россией и Украиной состоялся обмен по формуле «35 на 35». В ходе процесса в Россию также вернулся главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.