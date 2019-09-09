Конгресс США начал расследование попыток Трампа оказать давление на Украину

Комитеты палаты представителей по разведке, иностранным делам и надзору объявили о начале широкомасштабного расследования в отношении попыток президента США Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани оказать давление на украинскую систему правосудия. Об этом сообщает The Hill.

Конгрессмены потребовали Белый дом и Госдепартамент предоставить записи, касающиеся попыток президента и его адвоката оказать давление на украинское правительство.

Отмечается, что попытки могли быть направлены, на то, чтобы навредить конкуренту Трампа Джо Байдену и помочь Трампу переизбраться.

Комитеты намерены расследовать, пытался ли президент отказать давление на украинское правительство с целью провести политически мотивированные расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи.