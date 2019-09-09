В России отреагировали на призыв главы Пентагона быть «нормальной страной»

Российские политики и дипломаты прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера, который заявил, что России следует вести себя «как нормальной стране», сообщает РИА «Новости».

Глава российского МИДа Сергей Лавров отметил, что Эспер предложил России действовать как «нормальная страна», а не как сами США. Иначе России было бы нужно начать бомбить Ирак и Ливию, нарушать международные права и вмешиваться в дела других государств.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу полностью поддержал мнение коллеги и лишь добавил, что в таком случае, лучше Россия пока будет оставаться «ненормальной».

Российский сенатор Алексей Пушков предположил, что Эспер «так ничего и не понял». По его мнению, мир больше не хочет играть по американским правилам.

Ранее Пентагон призвал Запад помешать России подорвать международный порядок.