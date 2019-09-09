Трамп обвинил CNN в ненависти к США

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере в очередной раз обрушил шквал критики на CNN, после данных о том, что хэдж-фонд Elliott Management раскрыл свою долю в $3,2 млрд в телекоммуникационном гиганте AT&T, которому принадлежит CNN.

«Как владелец очень низких рейтингов CNN, возможно, они теперь остановят все фейковые новости», — написал Трамп.

Он отметил, что CNN ненавидят США и вредят стране.

«Их международный отдел извергает поддельные новости по всему миру. Вот почему иностранные лидеры всегда спрашивают меня: «Почему СМИ так ненавидят США?» Это мошенничество и позор, и все идет сверху!», — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп боится ухудшения экономический ситуации в США.