Лавров пошутил про авторитет на встрече с Вышинским
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Глава МИД России Сергей Лавров встретился с руководителем портала »РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Добро пожаловать на свободу», — сказал Лавров.
Вышинский, в свою очередь, отметил, что получил поддержку и поблагодарил главу МИД за помощь. Он вспомнил про поздравление от Лаврова с днем рождения 19 февраля, отметив, что это было очень важно.
По словам Вышинского, его авторитет в камере после этого «поднялся до небес».
«Мой тоже», — ответил в шутку Лавров.
Ранее Вышинский выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку.