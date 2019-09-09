Лавров пошутил про авторитет на встрече с Вышинским

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с руководителем портала »РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Добро пожаловать на свободу», — сказал Лавров.

Вышинский, в свою очередь, отметил, что получил поддержку и поблагодарил главу МИД за помощь. Он вспомнил про поздравление от Лаврова с днем рождения 19 февраля, отметив, что это было очень важно.

По словам Вышинского, его авторитет в камере после этого «поднялся до небес».

«Мой тоже», — ответил в шутку Лавров.

Ранее Вышинский выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку.