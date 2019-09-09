Песков объяснил, почему Путин не приехал в аэропорт на встречу освобожденных россиян

Встреча обмененных лиц в аэропорту не является прерогативой президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российской главы Дмитрий Песков, сообщает kp.ru.

Он пояснил, что главным лидер государства считает сам факт того, что освобождение удерживаемых лиц произошло.

«Он свою часть пути прошел, чтобы обмен состоялся. Это является главным, а не приезд или не приезд в аэропорт», — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что в данном вопросе важен результат проделанной работы, а не «эмоциональный фон и церемониальность».

Ранее Песков внес ясность в вопрос о получении гражданства РФ прибывших по обмену.