Лавров и Шойгу отреагировали на призыв Эспера к России быть «нормальной страной»

Глава МИД России Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера, который заявил, что России следует вести себя «как нормальная страна». Об этом сообщает RT.

Лавров отметил, что стоит понимать, что является «нормальным» для американских коллег, в частности господина Эспера.

Он заявил, что исходя из желаний Вашингтона, России стоило бы вложить миллионы во вмешательство в дела других государств, как это сделал конгресс США. Также он добавил, что Эспер призвал Россию действовать как нормальная страна, а не как США, которые бомбили Ирак и Ливию и, тем самым, грубейше нарушили международное право.

Глава Минобороны полность поддержал слова Лаврова.

«Трудно что-либо добавить. Единственное хочу сказать, — мы, наверное, все-таки побудем пока «ненормальными»», — подытожил Шойгу.

Ранее глава Пентагона назвал требования к Москве для совместной работы с Вашингтоном.