Кадыров объяснил отношение к нему на Западе

ГлаваЧечени Рамзан Кадыров объяснил, почему страны Запада пытаются его дискредитировать. Об этом сообщает издание «Чечня сегодня».

Отмечается, что в прямом эфире в инстаграме Кадыров заявил, что он находится во всех санкционных списках. При этом он отметил, что осталось только для него «отдельно что-нибудь придумать». Причиной этому, по его словам, послужило то, что он защищает свою республику, народ и веру.

По его словам, санкции ему не мешают, так как он не собирается выезжать за границу. Глава Чечни отметил, что был один раз в Германии, а больше нигде не Западе не был, и не хотел бы.