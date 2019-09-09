Матвиенко заявила, что избирательная система РФ доказала свою состоятельность

Избирательная система и избирательное законодательство России доказали свою состоятельность. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА «Новости».

По ее словам, избирательная система прошла проверку на прочность по итогам единого дня голосования 8 сентября.

«Сегодня можно твердо сказать, что итоги позитивные, избирательная кампания прошла успешно», — сказала Матвиенко.

Ранее сообщалось, что в Кремле прокомментировали итоги выборов.