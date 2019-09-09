Лавров пожелал нормальных отношений с Украиной

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия надеется, что отношения страны с Украиной станут лучше. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, все были довольны состоявшийся обменом удерживаемых лиц между странами. Он считает, что это был добрый знак.

«Она [акция] приветствовалось всеми без исключения нашими и украинскими партнерами», — добавил Лавров.

Министр подчеркнул, что этот шаг может послужить началу нормализации отношений российской и украинской сторон, а режим, который ввел экс-глава Украины Петр Порошенко, останется в прошлом.

«Мы надеемся, что это добрый знак, который позволяет рассчитывать на то, что… российско-украинские отношения будут нормализовываться», — заключил Лавров.

Ранее в Кремле оценили обмен задержанными между Россией и Украиной.

Обмен заключенными состоялся 7 сентября по формуле «35 на 35».