Зеленский заявил о готовности к встрече в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов участвовать в встрече в нормандском формате ((Россия, Германия, Франция, Украина) в сентябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы украинского министерства иностранных дел Вадима Пристайко.

Глава МИД Украины отметил, что Киев уже имеет договоренности фактически со всеми участниками «нормандского формата».

«Мы планируем в ближайшее время провести встречу в нормандском формате», — заявил Пристайко.

По словам министра, Зеленский готов провести встречу в текущем месяце, не дожидаясь декабря.

Ранее сообщалось, что Франция выступила за проведение «нормандской четверки» в ближайшие дни в Париже.