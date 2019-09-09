Песков объяснил отсутствие Путина при встрече освобожденных заключенных в Москве

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков объяснил, почему российский президент Владимир Путин не приехал в аэропорт встречать освобожденных Украиной граждан России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, это не прерогатива лидера страны. Он добавил, что Путин выполнил часть пути, который позволил состояться обмену, и это главное.

Обмен между двумя странами прошел седьмого сентября по схеме «35 на 35».

Ранее глава Украины Владимир Зеленский первым встретил украинских участников обмена с Россией.