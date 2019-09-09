В Кремле оценили обмен задержанными между Россией и Украиной

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на обмен удерживаемых лиц между российской стороной и Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отметил Песков, обмен является прекрасным поводом для осторожного оптимизма в отношениях двух стран. Он подчеркнул, что этот шаг может означать начало работы по поиску улучшения взаимоотношений России и украинской стороны.

«Мы... приветствуем состоявшийся обмен», — добавил Песков.

По словам пресс-секретаря, обмен также дает шанс для обеспечения условия по реализации Минских договоренностей.

Обмен заключенными состоялся 7 сентября по формуле «35 на 35».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал 16 человек в рамках обмена России и Украины.