Названа дата визита Зеленского в США

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что президент страны Владимир Зеленский отправится с визитом в Соединенные Штаты в сентябре, передает ТАСС.

По его словам, дата визита запланирована на 23 сентября. Также глава МИД отметил, что он поедет вместе с Зеленским.

В США они должны встретиться с американским президентом Дональдом Трампом и членами правительства.

Однако Пристайко не уточнил о дате встречи Зеленского и Трампа.

«Есть разные даты, которые мы сейчас отрабатываем», — заключил Пристайко.

Ранее в конгрессе США захотели пригласить Зеленского в гости по дружбе.