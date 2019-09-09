Собянин оценил итоги выборов в Мосгордуму

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал на своем сайте выборы в Мосгордуму.

По его словам, они стали «самыми эмоциональными и реально конкурентными» за последнее время.

Он отметил, что в каждом округе на мандат приходилось в среднем около пяти кандидатов.

«Страсти были нешуточные», — написал мэр.

Глава Москвы добавил, что городская дума стала более политически разноплановой, что может пойти на пользу парламенту.

Собянин поздравил всех новоизбранных депутатов.

Ранее сообщалось, что явка на выборах в Мосгордуму составила 21,69%.

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