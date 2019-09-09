Собянин оценил итоги выборов в Мосгордуму

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Мэр Москвы Сергей Собянин во время церемонии открытия станции метро «Фрунзенская», 2016... Мэр Москвы Сергей Собянин во время церемонии открытия станции метро «Фрунзенская», 2016...
Мэр Москвы Сергей Собянин во время церемонии открытия станции метро «Фрунзенская», 2016...
Илья Питалев/РИА «Новости»

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал на своем сайте выборы в Мосгордуму.

По его словам, они стали «самыми эмоциональными и реально конкурентными» за последнее время.

Он отметил, что в каждом округе на мандат приходилось в среднем около пяти кандидатов.

«Страсти были нешуточные», — написал мэр.

Глава Москвы добавил, что городская дума стала более политически разноплановой, что может пойти на пользу парламенту.

Собянин поздравил всех новоизбранных депутатов.

Ранее сообщалось, что явка на выборах в Мосгордуму составила 21,69%.

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