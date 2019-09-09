Назван победитель на выборах губернатора Липецкой области

Победителем на выборах губернатора Липецкой области стал временно исполняющий обязанности руководителя региона Игорь Артамонов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на облизбирком.

Как стало известно, Артамонов получил 67,29% голосов.

Сообщается, что обработка всех протоколов голосования уже завершена.

Помимо Артамонова, на должность губернатора Липецкой области претендовали четыре кандидата.

В России завершился единый день голосования. Как проходит подсчет голосов, «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.