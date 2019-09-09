Назван победитель на выборах губернатора Липецкой области
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Победителем на выборах губернатора Липецкой области стал временно исполняющий обязанности руководителя региона Игорь Артамонов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на облизбирком.
Как стало известно, Артамонов получил 67,29% голосов.
Сообщается, что обработка всех протоколов голосования уже завершена.
Помимо Артамонова, на должность губернатора Липецкой области претендовали четыре кандидата.
В России завершился единый день голосования. Как проходит подсчет голосов, «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.